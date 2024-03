Estrada do Silvestre, próxima ao Jacaraí, está com o seu trânsito interrompido

O principal motivo é devido às fortes chuvas no município, que começaram na noite de ontem e continuam hoje, totalizando mais de 160 mm de chuva nas últimas 24 horas. Com isso, a obra de manutenção da ponte, que foi concluída na tarde da última quinta-feira, não teve tempo para a compactação do material depositado sobre as galerias.

A administração municipal lançou uma nota alertando sobre possíveis problemas e cuidados que os motoristas devem ter na localidade. “Alertamos aos usuários que no trecho do desvio também podem ser encontradas zonas alagadas devido ao intenso volume de chuva em curto período de tempo. Recomendamos extrema cautela durante o tráfego nesta região”, diz a nota da Prefeitura.

Fotos: Prefeitura de Alegrete