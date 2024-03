Réu, que tentou matar homem a tesouradas em Albergue de Alegrete, é absolvido

Ou seja, entenderam que ele não consegue compreender a ilicitude de sua conduta em razão de uma doença mental. Os golpes com o instrumento atingiram o coração da vítima, que precisou passar por cirurgias. Os jurados reconheceram as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Presidente do Tribunal do Júri da Comarca, Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, determinou a internação provisória do réu por pelo menos 3 anos e máximo de 20 anos, em razão da violência com que foi praticado o crime. O tempo de internação será fixado conforme avaliação médica. A internação cessará quando, a critério da equipe de saúde multidisciplinar, restar demonstrada que a medida não é mais necessária. Os fatos aconteceram no dia 3 de outubro de 2022, por volta das 21h55min, nas dependências da casa de passagem.

Na época com 28 anos, o réu teria invadido a sala em que ficam as camas dos acolhidos. Foi em direção à cama da vítima e passou a golpeá-la na região peitoral com uma tesoura que estava em seu bolso. A vítima saiu correndo, sendo perseguida pelo réu, que foi contido pelos demais abrigados. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico de urgência e foi submetido a cirurgias de toracotomia, cardiomiorrafia e drenagem de mediastino. De acordo com a denúncia, o crime foi praticado em razão da rejeição da vítima em manter relações sexuais com o acusado.