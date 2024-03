Enxurradas e alagamentos em Alegrete; confira imagens

A chuva torrencial que persiste durante horas resulta em diversos alagamentos em vários locais da cidade. Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Assis Brasil, próximo à rua Barão do Rio Branco, foi afetado pelas águas, comprometendo seus serviços e forçando o fechamento ao público, conforme mencionado pela proprietária.

Ruas como a Rua Dos Andradas, Avenida Doutor Lauro Dornelles, Bento Manoel, Avenida Alexandre Lisboa, Avenida Tiaraju, Avenida Eurípedes Brasil Milano, Avenida Ibicuí, assim como diversos bairros, incluindo o Centenário, foram algumas das áreas onde o acúmulo de água gerou grandes transtornos e danos em residências que foram invadidas pelas águas. Além disso, foram relatados problemas relacionados a bocas de lobo entupidas, que impediam o escoamento adequado da água.

Marcele Fávero, presidente do bairro Centenário, destacou que mesmo casas que nunca haviam sido afetadas anteriormente foram inundadas. Relatos de perda de móveis foram mencionados como consequência desses eventos.

Até o momento, de acordo com informações da Defesa Civil através do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foi registrado um acumulado de 158 mm de chuva no centro da cidade. As chuvas começaram por volta das 20h, intensificando os desafios enfrentados pela comunidade.