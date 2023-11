Estreantes e veteranos: a diversidade no ENEM 2023 em Alegrete

Share on Email

Em Alegrete, os candidatos se reuniram na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e na Escola Estadual Demétrio Ribeiro para enfrentar as provas de linguagens e suas comunicações, incluindo 40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, além de 45 questões de ciências humanas e a “temida” redação.

Para Geovana Severo Rodrigues, que reside na localidade da Harmonia, a 70 km da cidade, esta foi a primeira vez que participou do ENEM. A jovem tem um sonho claro: cursar Medicina Veterinária. Para ela e sua família, a distância não foi um obstáculo. Seus pais, Cristiana e Sandro de Freitas Rodrigues, estavam lá na frente da Unipampa, dando todo o apoio e aguardam ansiosos pela sua filha. “Ela tem o nosso e ficaremos aqui na frente da Unipampa esperando por ela, muito confiantes”, finalizou a mãe, refletindo o sentimento de muitas outras famílias presentes.

Enquanto alguns enfrentavam o ENEM pela primeira vez, outros como Fernanda Kaiper Bianchi já são veteranos. Fernanda, que é personal trainer, está realizando o exame pela terceira vez. Em entrevista ao PAT, ela afirmou que faz o ENEM para ampliar seu conhecimento, mostrando a dedicação e o esforço dos candidatos em busca de um futuro melhor.

As provas tiveram início às 13h e se estenderam até as 18h30min, totalizando 5 horas e meia de avaliação. Esta primeira etapa engloba questões de linguagens, ciências humanas e a elaboração da redação, sendo um desafio para todos os participantes.

A segunda etapa do ENEM 2023 está marcada para o próximo domingo, dia 12 de novembro. Nesse dia, os candidatos enfrentarão as avaliações de ciências da natureza e matemática, totalizando 45 questões em cada área. A expectativa é alta, pois o ENEM continua sendo uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.

Com informações e fotos : Ana Fernandes