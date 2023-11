Adeus à mulher de sorriso contagiante e coração generoso: Tânia Oleques

Aos 54 anos, Tânia sofreu um aneurisma na noite de ontem(4), foi encaminhada à UPA mas, infelizmente, não resistiu.

A alegretense era uma presença constante e radiante na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Uma mulher cheia de vida, com um sorriso contagiante e um coração sempre aberto para acolher e oferecer conselhos sábios, além disso, era reconhecida por seu espírito solidário e compromisso com causas sociais.

No cenário empresarial, Tânia era uma empreendedora de sucesso há mais de 15 anos, especializada no ramo de doces e salgados. Seus produtos eram apreciados por clientes fiéis, e sua bondade e dedicação garantiam que sua clientela fosse muito mais do que simples compradores; muitos eram amigos. Tânia tinha o dom de estabelecer relações duradouras e profundas com todos à sua volta.

Ela era apaixonada pela dança e irradiava alegria quando estava na pista. Seu entusiasmo era contagiante, inspirando todos ao seu redor a se juntarem a ela na celebração da vida.

Tânia deixa para trás uma filha de 13 anos(Mariana), e um filho de coração(Norton), assim como, irmãos, sobrinhos e uma ampla rede de amigos que agora lamentam sua partida. Sua ausência deixará uma lacuna profunda na vida de todos, mas suas memórias e influência positiva continuarão a iluminar os corações daqueles que tiveram a sorte de compartilhar momentos especiais com ela.

As últimas homenagens a Tânia Flôres Oleques ocorrerão na Funerária Angelos, localizada na Daltro Filho, e o sepultamento será realizado neste domingo, às 17h. É um momento de união e apoio para a família e amigos, enquanto todos se despedem dessa mulher notável, cuja partida prematura abalou a cidade de Alegrete.