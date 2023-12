Estudante da Unipampa representou a Fronteira Oeste na Conferência da Juventude em Brasília

Victor Lobins, músico e estudante de Letras, é representante da juventude da Fronteira Oeste na 4ª Conferência Nacional de Juventude.

Estudante de letras da Universidade Federal do Pampa, ele esteve como representante da juventude da Fronteira Oeste do estado do Rio Grande do Sul e da cidade de Alegrete durante a 4ª Conferência Nacional de Juventude, realizada de 14 a 17 de dezembro em Brasília. O evento, promovido pela Secretaria Nacional de Juventude do governo da Federal, reuniu jovens de todas as regiões do país para discutir e votar propostas fundamentais para o novo Plano Nacional de Juventude.

Além de suas realizações como músico e acadêmico, Victor Lobins se destaca como uma figura ativa no cenário político estudantil, sendo membro da Juventude do Partido dos Trabalhadores (JPT) e do movimento Esperançar, que desempenha um papel importante no movimento estudantil. Sua participação na conferência não apenas refletiu seu comprometimento com as causas sociais, mas também destacou seu papel como líder no envolvimento político da juventude.

No Palácio do Planalto. Com a Deputada Estadual Laura Sito Painel Internacional Foto com Ricardo Zamora e Maitê Brião Foto com ministro Pimenta e Pedro Duval da Secretaria Nacional de Juventude

Ao representar a Fronteira Oeste, Victor trouxe consigo não apenas as demandas culturais e sociais específicas de sua região, mas também a perspectiva do movimento estudantil e as preocupações do Movimento Esperançar. Essa multiplicidade de perspectivas enriqueceu os debates e fortaleceu a voz da juventude na formulação das políticas públicas que afetarão diretamente suas vidas nos próximos anos.

Além disso, Victor Lobins participou de reuniões no Palácio do Planalto com o Secretário-Executivo da Comunicação Institucional, Ricardo Zamora, acompanhado da representante da cidade de Bagé, Maitê Brião, e do Ministro Chefe da SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social), Paulo Pimenta, além da Deputada Estadual do RS Laura Sitó. Nessas reuniões, discutiram sobre as necessidades da Fronteira Oeste e os próximos investimentos na região, demonstrando a importância de uma abordagem abrangente para impulsionar o desenvolvimento local.

A participação de Victor Lobins na conferência não se limitou apenas às discussões nacionais. Ele também atuou como observador no Painel Magno Internacional: Juventudes, Experiências Globais e Ação Local. Esse evento contou com a presença de líderes da juventude de países como África do Sul, Peru, Guatemala, Moçambique e Uruguai. Victor teve a oportunidade de absorver experiências globais, promovendo um intercâmbio valioso de ideias e práticas entre as juventudes de diferentes nações.

Sua atuação no movimento estudantil, no Esperançar e sua participação como observador no Painel Magno Internacional destacam seu compromisso não apenas com sua comunidade local, mas com uma perspectiva global sobre as questões que afetam a juventude. Ao final do evento, Victor Lobins expressou sua satisfação em representar a diversidade de sua região e as vozes do movimento na conferência nacional.