Associação Caminhos do Pampa elege primeira diretoria

Durante o II Fórum de Turismo de Alegrete, no início de dezembro foi realizada a Assembleia Geral para constituição, fundação, aprovação de estatuto social, eleição e posse de diretoria da Associação Caminho do Pampa (ACAPAMPA).

Conforme edital de convocação, puderam participar interessados residentes em Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento. O Estatuto com os ajustes sugeridos pelos presentes foi aprovado por unanimidade.

A ACAPAMPA tem como objetivos o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental, econômica e social da trilha de longo percurso denominada por Caminho do Pampa, e a promoção do turismo na região interligando os municípios e as unidades de conservação do Bioma Pampa. Entre as finalidades estão a implementação, a gestão e a manutenção da trilha, em especial dentro da Área de Preservação Ambiental do Ibirapuitã, e a integração junto a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso.

De acordo com Leonardo Cera, da SEDETUR de Alegrete, a associação visa, também, implementar roteiros aproveitando os atrativos culturais e naturais, contribuir com o desenvolvimento sustentável da região, fomentar o empreendedorismo e a articulação entre os diferentes prestadores de serviços. “Iniciamos um grande desafio com a Associação do Caminho do Pampa, com a qual poderemos integrar e consolidar muitas parcerias e projetos que gerem renda e atividades, como capacitações de produtores rurais, eventos e novas rotas turísticas no Bioma Pampa”, destacou a diretoria eleita.

A diretoria eleita ficou assim constituída: Presidente: Eduardo Ustra Ribeiro, Vice-presidente: Amir Omar Mello Saleh, Diretora Administrativa: Letícia Souto de Freitas, Diretor Financeiro: Leonardo Gonçalves Cera, Diretora Técnica: Kátia Lagreca Schmidt, e Diretor Social: Mariglei Dias de Lima. Também foram eleitos os Conselheiros Fiscais Titulares – Ricardo Radtke, Lauren Morais da Silva, Raul Candido da Trindade Paixão Coelho, e Suplentes – Jerry Adriani Cordeiro de Souza, João Pedro de Ornellas Vargas, Jair Jacques Soares.