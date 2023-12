A triunfal chegada do Papai Noel no Largo do Centro Cultural

Share on Email

A noite no Centro Cultural de Alegrete foi marcada por um espetáculo que antecipou muitas expectativas, culminando na chegada do Papai Noel e sua fiel companheira, a Mamãe Noel. Antecedendo esse momento mágico, o público foi presenteado com apresentações.

Carol Figueiredo emocionou a plateia ao recitar poesias de Mário Quintana, acompanhada de Rodriguinho e Inácio, com o suave toque de Maninha Pedroso ao piano e a harmonia da Associação Coral Alegrete, além da graciosa participação da bailarina Mariana.

Com a cidade envolta em uma atmosfera de expectativa, o Bom Velhinho desembarcou no evento escoltado pela Guarda Municipal, gerando entusiasmo entre as crianças que se aglomeravam ansiosas para compartilhar aquele momento especial.

Papai e Mamãe Noel, em sua entrada, dirigiram-se ao palco, onde receberam das mãos do prefeito Márcio Amaral a chave simbólica da cidade. O vice-prefeito Jesse Trindade, em suas palavras, ressaltou a importância de testemunhar a alegria das crianças e destacou a figura do prefeito Márcio como um verdadeiro Papai Noel, proporcionando melhorias significativas ao município, especialmente ao longo do ano de 2023.

O prefeito Márcio, por sua vez, parabenizou a equipe organizadora do evento, enfatizando o espírito de reconciliação e perdão que a temporada natalina nos inspira a cultivar. Ele ressaltou a importância de viver o presente e agradeceu a todos que estavam no largo do Centro Cultural, tornando aquela noite ainda mais especial.

O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDETUR) com o apoio do SESC, contou com a condução de Giovane Moraes.