A magia do Natal chegou a vários bairros com carros antigos e iluminados

Eles enfeitaram seus carros antigos com luzes natalinas e, partindo quase do final da Avenida Eurípedes Brasil Milano, saíram em carreata, trazendo junto o Papai Noel. O grupo levou a magia do Natal a vários bairros da cidade. Inicialmente, percorreram os bairros da Zona Leste. Em seguida, iluminaram as ruas das localidades da cidade alta e zona oeste, antes de retornar à Praça Getúlio Vargas.

Com o apoio da Guarda Municipal, os carros antigos e iluminados do grupo Air Cooled chamaram a atenção de todos por onde passaram. Guilherme Grierson, um dos integrantes, compartilhou a alegria das crianças dos bairros quando a carreata chegava. “Buscamos levar alegria às crianças e às famílias nestes dias que antecedem a maior festa cristã da humanidade – o Natal.

Os carros antigos e iluminados realizarão, neste dia 22, o mesmo percurso para que aqueles que não puderam apreciar tenham a oportunidade de ver essa iniciativa que está acontecendo pela primeira vez no Natal de Alegrete. No total, 18 veículos foram transformados para integrar essa iniciativa.