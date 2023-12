Sommelier Rafaella, a expert da marca Olivas da Querência

Share on Email

A porto-alegrense Rafaella Giacomoni em 2021, escolheu Alegrete para virar produtora de azeite.

Ela se especializou na área e hoje se consolida como uma expert na produção de um dos alimentos mais saudáveis do mundo e com grande expansão principalmente na região Fronteira Oeste. Aos 39 anos, ela é a profissional que dirige a produtividade da Olivas da Querência juntamente com uma equipe de profissionais qualificados.

O Olival faz parte da Estância Posto Branco, localizada no coração da Serra do Caverá, uma área plantada de aproximadamente de 06ha, com futura expansão para 20ha de plantio.

Casada com Sandro Carbonel Moraes, médico e alegretense; que além da medicina também é o sócio proprietário das Olivas da Querência.

Rafaella tem sua formação acadêmica também na área da saúde, formada em enfermagem há mais 15 anos e para se qualificar na área de azeites, então se formou na Universidade da República do Uruguay,. Foi lá que ela conquistou o diploma de Sommelier. “Um bom sommelier de azeites se fez necessário além de conhecimento, mas também muito treino com o olfato e paladar”, explica a profissional.

Categoricamente, ela relata que esse tipo de profissional tem a capacidade de detectar e identificar as sensações olfativas e degustativas positivas e também os defeitos que o produto pode apresentar.

Portanto, dessa forma consegue atestar e avaliar a qualidade de azeites, orientar harmonizações, indicar a mais correta opção do óleo, conforme a necessidade e perfil do cliente, e ainda, transformar custos em oportunidades de lucro na cadeia de vendas e distribuição, em pontos de venda e em restaurantes.

E é exatamente isso que ela tem feito na Oliva da Querência. Na última safra foram 250 garrafas, de um azeite com as rígidas recomendações, que um profissional pode atestar. A primeira produção foi o resultado de muito trabalho, esforço no manejo da plantação.

Desde 2017 apostando na cultura, o resultado começou aparecer neste ano. A sommelier conta que a produção exige muitos cuidados, desde a plantação, manejo dos pomares até pela floração da oliva, que é particularmente cheia de etapas.

“Hoje temos plantados três variedades de azeite e contamos com a produção e o envasamento dele fora do município, e esse processo precisa ser cuidadoso e ágil para não afetar a qualidade do azeite”, ensina. Rafaella.

Ela conta que atualmente o azeite de oliva extra virgem ganhou o mundo, e é possível fazer Alegrete e região se seduzirem aos benefícios do produto.

“O consumo aumentou, mas não a ponto da média ideal”, sustenta. Segundo o Conselho Oleícola Internacional, os brasileiros consomem 0,4 kg de azeite por pessoa por ano, comparado a 11,5 kg na Grécia, 10,6 kg na Espanha e 7,5 kg na Itália, os maiores consumidores de azeite per capita do mundo. Por ser rico em ácidos graxos monoinsaturados (ômega 9), o consumo regular de azeite contribui para a redução do colesterol ruim (LDL) e elevação do bom (HDL).

Ele também é rico em polifenóis, compostos que respondem pelo sabor característico, além de terem ação antioxidante e preventiva de doenças cardiovasculares.

A expert da Olivas já está em produção da nova safra. Acredita que a região tem enorme potencial. Primando pela qualidade, ela sonha alto. Quer colocar a cidade de Alegrete na rota do azeite de oliva. Na região Santana do Livramento e São Gabriel lideram o topo da produção.

Mas se depender da sommelier de Alegrete, a 3ª Capital Farroupilha logo estará em evidência, como uma das produtoras do melhor azeite de oliva da querência.

Fotos: acervo pessoal