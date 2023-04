Maldição das drogas| Filho ameaça matar os pais porque queria dinheiro para o vício

Share on Email

É uma situação extremamente difícil e delicada para todos os envolvidos. A dependência química é uma doença complexa e multifacetada que afeta não apenas o indivíduo, mas também suas relações e a dinâmica familiar como um todo.

Isso está evidente na ocorrência policial registrada no bairro Pedreiras. Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a uma denúncia de ameaça de morte. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com as vítimas, uma mulher de 49 anos e um homem de 59 anos, que informaram que estavam sendo ameaçados pelo próprio filho, um jovem de 23 anos, que exigia dinheiro para comprar drogas.

Diante da situação de risco, a Brigada Militar os conduzindo até a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro da ocorrência.

A dependência química é um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Por fim, é fundamental que as famílias busquem ajuda para lidar com casos de violência doméstica e dependência química.