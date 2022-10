Estudante é contido após ameaças com faca de cozinha em colégio de Porto Alegre

Share on Email

Uma briga durante uma partida de futebol nesta sexta-feira (21) terminou em tumulto no Colégio Marista Assunção, no bairro Glória, em Porto Alegre. Conforme relatos de testemunhas que conversaram com GZH, dois estudantes se desentenderam durante o recreio e começaram a brigar. Funcionários tentaram separá-los, mas não conseguiram num primeiro momento.

Conforme relatos, um dos envolvidos que estava mais exaltado teria tentado se desvencilhar e teria ido até a sala dos professores. No local, teria encontrado uma faca de cozinha. De acordo com testemunhas, o aluno ficou movimentando a faca de um lado para o outro, ameaçando usá-la se alguém tentasse se aproximar para contê-lo.

O aluno acabou sendo convencido a largar a faca de cozinha e ninguém ficou ferido. A Brigada Militar foi acionada e esteve no local.

Começaram a circular relatos nas redes sociais sobre o caso e pais de alunos foram ao colégio buscar os filhos antes mesmo do término das aulas do turno da manhã. A instituição de ensino não suspendeu as aulas.

Os pais do aluno foram chamados. Eles foram ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

O Colégio Marista Assunção informou que iria divulgar um comunicado sobre o fato ainda nesta sexta-feira (21).

Fonte: Gaúcha/ZH