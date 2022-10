Mais de cem viaturas policiais, ambulâncias e caminhões de combate a incêndio são entregues para serviço

Na manhã desta sexta-feira (21), mais de cem viaturas destinadas à Polícia Civil e à Brigada Militar (BM) foram entregues pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP). O evento ocorreu em frente à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), na zona sul de Porto Alegre.

Os veículos foram comprados com verbas do Tesouro do Estado e do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), com investimento total de cerca de R$ 32,6 milhões. São 29 viaturas para a Polícia Civil e outras 80 para a BM, além de 10 ambulâncias de resgate e quatro caminhões para o Corpo de Bombeiros, contemplando 107 municípios gaúchos.

O governador Ranolfo Vieira Júnior, que participou da entrega, afirmou que novas viaturas serão distribuídas a municípios nas próximas semanas e, até o final do ano, todas as cidades gaúchas terão recebido pelo menos uma viatura nova e semiblindada.

