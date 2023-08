Estudantes da Escola Fernando Ferrari visitam o 12ºBE

Na última segunda-feira, 21, a Escola Fernando Ferrari visitou as dependências do 12º Batalhão de Engenharia. As turmas do nível B manhã e tarde poderam conhecer as instalações e os equipamentos no qual o batalhão dispõe.

A professora Carmem Fioravante é a responsável por proporcionar essas experiências diferentes aos pequenos das séries iniciais. A atividade foi conduzida pela Sargento Bárbara que apresentou os blindados, botes, roupas de instruções e demais instalações do 12ºBE.

No final da didática, a professora agradeceu a recepção do batalhão e dos pais que estiveram juntos durante toda a visitação. Esse tipo de atividade é muito importante para mostrar aos alunos a importância do Exército Brasileiro na sociedade brasileira e proporcionar uma experiência única fora do ambiente de sala de aula visando expandir os conhecimentos gerais dos estudantes.

Fotos: reprodução