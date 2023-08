Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulga edital com mais de 4 mil vagas

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS), divulgou na última segunda-feira, 21, o edital do próximo concurso. Ao todo, serão ofertadas 4.023 vagas de ingresso na graduação no primeiro e no segundo semestres de 2024.

A UFRGS é a principal universidade do RS. Referência em todos setores que a compõe, a Entidade de ensina está ofertando aos estudantes um vasto número de vagas para compor os cursos da instituição. Desse total, 2654 serão de vagas no primeiro semestre e outras 1369 para o segundo semestre do próximo ano.

As inscrições poderão ser realizadas no site http://www.vestibular.ufrgs.br/ da 0h do dia 28 de agosto até as 23h59min de 25 de setembro. Além do vestibular próprio, a UFRGS utiliza o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) como forma de ingresso na instituição, destinado ao preenchimento de 30% das vagas na graduação.

As provas serão realizadas em dois dias: 25 e 26 de novembro. As cidades, as quais serão realizados os exames são: Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

Fotos: reprodução