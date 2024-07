Estudantes do CIEP, de Alegrete, fazem lançamento de Revista Digital

Em briga de casal, vizinho foi socorrer a mulher e foi ferido a faca pelo marido

A revista digital foi produzida pelos alunos relatando histórias, projetos e memórias da escola. Sob a orientação dos professores Paulo Amaral, Mari Arrussul e Roselei Santos, a revista denominada “Ciep Educação”, teve a colaboração da redatora Luiza Diniz e contou com mais de 35 alunos envolvidos.

Revista Digital do CIEP

Dentre as matérias destacam-se a vida do Dr. Romário Araújo de Oliveira, pesquisa feita pela aluna Stéfani Zinelli; a história dos Cieps no Rio Grande do Sul, por José Stanislau Aires Siqueira; a história do Ciep Alegrete, por Daiane Diel, Santa Santos e Tatiane de Paula; as salas temáticas da escola, por Rafaela Veiga; a essência do refeitório escolar, por Suélen Barcelos e Tatiane de Paula; a história da banda do Ciep, por Gisele Messa e Thaini Caferati; a importância da biblioteca escolar, entrevista feita por José Stanislau Aires Siqueira e Richard Serpa; a importância de uma educação transformadora a partir dos Cieps, por Thaini Caferati; projetos de cinema na escola, por Suélen Barcelos e entrevista com Eni Balbiano, a professora mais antiga da Eja em atividade, também por Suélen Barcelos.

A revista conta ainda com entrevistas feitas pelos alunos das turmas 71 e 81, com Danúbia Cesar Alves Vargas, vice-diretora da escola, que falou sobre o Festival Ciep de Cultura, Marília Amaro, ex-funcionária, que contou sobre suas vivências e Euclides Ramires Moral, vizinho da escola, que trouxe memórias sobre a construção da escola. A produção contou, ainda, com a colaboração do vice-diretor Christian Nogueira e da supervisora Carla Cazarotto e pode ser conferida através do link: Revista Ciep Educação por Paulo Amaral