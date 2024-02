Estudantes do IFFar entregam pedido aos vereadores para reducão de tarifa de ônibus

Estudantes do Instituto Federal Farroupilha, campus Alegrete, compareceram à sessão ordinária da Câmara Municipal na segunda-feira(19), para expressar suas preocupações em relação ao aumento no valor da passagem de ônibus que liga a cidade ao campus. Os jovens foram recebidos pelos vereadores no Espaço Cultural João de Deus Barros Peres, conhecido como plenarinho, onde apresentaram suas demandas e buscaram apoio para a redução do custo do transporte.

Com a tarifa fixada em R$7,25, os estudantes argumentam que o aumento impacta significativamente seus orçamentos, tornando essencial a revisão do valor para tornar o deslocamento mais acessível à comunidade acadêmica.

Durante a sessão, o presidente da União Estadual dos Estudantes, Vitor Lobins, entregou aos vereadores um manifesto contendo propostas para estabelecer um diálogo entre a empresa responsável pelo transporte e o subsídio fornecido pelo município. O documento visa encontrar soluções que possam resultar na redução do preço da passagem, aliviando o custo para os estudantes.

Os vereadores receberam o manifesto de maneira receptiva e se comprometeram a agir em prol dos estudantes. Em seus gabinetes, eles planejam providenciar ações concretas para auxiliar nas negociações e buscar soluções que atendam às reivindicações dos jovens.

A comunidade acadêmica destaca a importância do apoio dos representantes municipais para resolver essa questão, garantindo que o acesso à educação seja preservado sem sobrecarregar financeiramente os estudantes.

O diálogo entre os envolvidos se apresenta como um caminho promissor para encontrar uma solução equilibrada que beneficie ambas as partes.