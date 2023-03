Estudar não tem idade, sempre há tempo para correr atrás dos sonhos

Share on Email

No último final de semana, veio à tona nas redes sociais um vídeo em que uma mulher de 40 anos foi humilhada por colegas de curso mais jovens.

O fato ocorreu em Bauru, São Paulo, no curso de Biomedicina. A filmagem tem mais de sete milhões de visualizações e muitos comentários criticando a atitude das universitárias.

O ageismo (preconceito ou discriminação por conta da idade) está presente na sociedade. Se observarmos o mercado de trabalho, os jovens têm mais chances de conseguir um emprego do que alguém que tenha mais de 40 anos. É claro que questões como formação, experiência profissional, além do perfil procurado pela empresa, contam bastante na hora de conseguir uma vaga.

Grande parte das pessoas que param de estudar têm algum motivo, como a necessidade de trabalhar para sustentar a família ou mesmo a incompatibilidade com o ambiente escolar. Pensando nisso, o PAT conversou com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal de Ensino Básico Lions Clube sobre os desafios de voltar a estudar.

A diretora do educandário Fabiana Pedroso acentua que a EJA do Lions é uma oportunidade de concluir os estudos. Muito mais que isso, há uma parceria entre alunos x professores x funcionários, existe uma parceria em que o objetivo é a conclusão dos estudos e a realização do sonho de terminar o Ensino Fundamental.

Janete Terezinha Carneiro dos Santos (52 anos), do sexto ano, diz que vai para a escola para ter maiores chances no mercado de trabalho e em concursos. Para ela, o melhor da escola é a possibilidade de aprender coisas novas.

Neusa dos Santos (51 anos), formanda do nono ano, trabalha com refrigeração, conserto de máquinas e geladeiras. Também tem os ofícios de pedreira, confeiteira e diarista. Declara que parou de estudar por 35 anos e acha muito importante seu retorno à escola, ela destaca que o bom convívio com os colegas é importante para a aprendizagem nas aulas.

Para Márcia Martins (34 anos), do nono ano, um dos principais objetivos da estudante é fazer o curso de Enfermagem para dar melhores condições financeiras para sua família. Atualmente, Márcia trabalha como funcionária do lar e desabafa que é um emprego que não é valorizado financeiramente. Alegre e comprometida, é parte fundamental da turma, pois ajuda os colegas dentro e fora da sala de aula. Inclusive, ela conta que vai até a casa dos colegas que estão desmotivados para que voltem às aulas. Seu desejo, na verdade, é ver todos concluírem os estudos junto com ela.

O professor de Matemática Giovani Rampeloto (42 anos) relatou que sua função como professor é mais do que ensinar- é exercitar a cidadania- pois deve auxiliar e motivar os estudantes da EJA a trilhar um caminho de aprendizado e sucesso.

Por fim, citando o filósofo e educador Paulo Freire, “Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos.” (1992) Dessa forma, as estudantes da Escola Lions nos ensinam que os sonhos devem ser perseguidos, não existe idade ou tempo para realizá-los.