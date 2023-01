Fim de uma era; última edição impressa do Nosso Guia será em 2023

Após uma longa jornada e 25 edições, o Nosso Guia impresso será editado pela última vez. A edição de 2023 encerrará o longo ciclo desta ferramenta tradicional que fez parte do dia a dia da comunidade por 26 anos.

A trajetória do guia está ligada a história da telefonia em Manoel Viana, com início em 1983 quando foram instaladas duas linhas diretas e uma mesa que comportava 50 ramais telefônicos, solicitada pelo CDV – Conselho de Desenvolvimento Vianense. Coube ao CDV a venda dos 50 ramais – que eram caros.

Os ramais não tinham opção de discagem direta, eram no estilo de hotéis antigos, a ligação era solicitada para a telefonista, entrava em uma fila que podia levar horas e tinha que ficar esperando ao lado do ramal até conseguir.

A reportagem do PAT conversou com o empresário Volnei Nemitz, criador da ferramenta que muito presta auxílio e fomenta a divulgação de empresas locais.

Nemitz, recorda que em 1994 o CDV conseguiu através de uma empresa terceirizada a instalação das primeiras 300 linhas fixas, que começaram a operar em 1995.

Os esperados telefones chegaram, mas não existia um lista organizada, e assim nasceu o Nosso Guia, que chega nos seus 26 anos, marcando sua última edição impressa.

A primeira publicação, exclusiva de Manoel Viana, foi lançada em 96 em parceria com a Editora Vire Ache, de Uruguaiana.

Em Alegrete, a Pop Center era a responsável pela edição e em 1997 transferiu esta missão para o Nosso Guia, unificando assim os dois municípios em uma só edição.

Já nos primeiros anos, o Nosso Guia buscou outras alternativas de informação, criando uma central de atendimento com informações gratuitas, pelo telefone 3422 0101, serviço inédito na época, tornando-se rapidamente em um aliado indispensável no dia a dia da comunidade, mais do que isso, a Central de Informações passou a ser referência para o consumidor.

A internet era discada e privilégio de poucas empresas, mas com visão de futuro, a empresa adquiriu o domínio alegrete.com.br onde disponibilizou uma inédita busca on-line, sendo uma das pioneiras a oferecer o serviço no Brasil.

O uso da tecnologia e a rápida aceitação levaram ao reconhecimento oficial dos municípios e em 2001, com apenas 5 anos, o Nosso Guia, se tornou por decreto municipal, o Guia Oficial dos dois Municípios, através de respectivas Leis Orgânicas Municipais.

Ao longo destes 26 anos, a empresa continuou a evoluir. Usou os primeiros computadores, viveu a chegada do fax e do celular. Foi pioneira no Orkut, acompanhou o avanço dos notebooks e smartphones, o começo do Instagram, do Facebook, WattsApp e muito mais.

O Nosso Guia usou a inovação para ampliar as ferramentas que servem de auxílio para o consumidor. Hoje conta com Robô de Busca no WattsApp através do 3422 0101, tem busca no Telegram e no Messenger, além de aplicativos Android, on-line e off-line. Em parceira com o Google, destaca os clientes através do site alegrete.com.br.

Volnei destaca que a empresa segue sendo a referência do consumidor para buscas de empresas e serviços, para tanto, além dos canais digitais de busca, mantem a Central de Informações no 0101 como um suporte para buscas mais complicadas. A central atende em média 1.000 ligações por dia, revela o empresário.

E foi nesse contexto todo em meio a tantas ferramentas novas, ele afirma que chegou a hora de aposentar o guia impresso.

A empresa está na fase final desta última edição, que garante ele, será lembrada por gerações. Por se tratar de uma edição histórica, a empresa o trata como uma verdadeira relíquia.

Anúncios antigos de guias de 1957.

O empresário destaca que a capa e acabamento são especiais, as páginas, além das empresas e telefones,têm muita história dos dois municípios. A empresa quer deixar esta última edição como um legado, e também será distribuída nas bibliotecas, escolas e museus.

Nemitz assegura que serão registros vitalícios e brinca que quem ficar fora, pode ser um erro histórico.

Fotos: PAT e reprodução (Nosso Guia)