Um filho prematuro já é delicado, imagine dois “apressadinhos” chegarem sem avisar

São muitas histórias, relatos e palavras que emocionam. Dentre os comoventes registros de vidas, perdas e superações, nestes anos o PAT, sempre buscou levar acima de tudo apoio e auxílio para outras pessoas que, por vezes, estão passando por situações semelhantes e podem buscar em um depoimento a força que necessitam.

Falar de vida, é falar também dos desafios dela. Entre este contingente está a UTI Neonatal de Alegrete que acima de tudo, é uma encubadora de fé, fortaleza e esperança.

Muitos bebês, pegam os pais de surpresa, são os apressadinhos e o susto inicial, se transforma em um grande aprendizado diante da ação, do trabalho e da dedicação dos profissionais que lá atuam, sempre ficam mensagens tocantes, de diferentes famílias, algumas de outros município, estados, entre outros.

Neste caso, hoje, a história é dos alegretenses Manoel Poitevin e Adriana Castro, pais “fresquinhos” dos gêmeos Miguel e Benício. A dupla, chegou apressada, a mãe citou: os gêmeos apressadinhos resolveram vir. Benício com seu jeitinho calmo e atento e Miguel o nosso mini furacãozinho.

Eles nasceram por intermédio de um cesária, no último dia 4. Adriana estava com 35 semanas, a previsão de parto era para dia 10 de março. São os primogênitos do casal, que segundo o pai, inicialmente levou um susto, quando na primeira ecografia, a médica disse: eles estão bem(sorri).

” Vamos completar dois anos de relacionamento e a surpresa foi no ano passado, em julho. Adriana fez dois testes de farmácia e descobrimos a gravidez, depois foi confirmar coma Dra Livia Perez e na ecografia feita pelo Dr Érico, veio a notícia de que eram gêmeos.

Foi uma emoção total e apavoramento também, pois, nós dois de primeira viagem, e gêmeos né, de saída. Depois fomos a Uruguaiana fazer as ecografias morfológicas e descobrimos que eram dois guris.

Desde aí, passamos a ter toda a preparação, sendo gemelar mais sensível, todo acompanhamento, preparação, cuidado, sempre fizemos tudo o que foi recomendado pelo corpo médico.

E então, na semana passada, a Adriana sentiu dores e fomos consultar, quando descobriram uma infecção em trato gênito urinário. Já terça-feira ela internou na Santa Casa para o tratamento. Na quarta, uma ecografia, mostrou que estavam bem, porém, pouco líquido. Foi então que a médica decidiu pela cesária.

Corri, arrumei tudo, me arrumei e fui para o hospital. Foi tudo realizado com êxito, a Dra Lívia com a Dra Nilva, profissionais excelentes, assim como, Dr. Bebeto que escolhemos como pediatra dos guris.

Foi um momento único e gratificante, um amor à primeira vista. Sabemos das complicações da prematuridade, mas estão muito bem assistidos pela equipe da UTI Neonatal.

A cada visita, desde o nascimento, percebemos que estão cada vez melhores e agradecemos, sinceramente, aos médicos, as enfermeiras , técnicas, pessoal da recepção, da higienização, da cozinha, enfim, todos! Pois estão nos proporcionando o melhor possível. Temos muita fé e sempre tivemos convicção que tudo vai dar certo. Adriana está bem, com todo cuidado e já esteve com os meninos”- descreveu o pai.

O relato de Manoel é para que todos os pais que venham passar ou que estão passando por alguma dificuldade, jamais desistam de acreditar que a fé e o amor movem montanhas – acrescentou.

Adriana citou:

“Ser mãe de prematuro é ser pega pela surpresa e o despreparo. É não segurar seu filho nos braços quando nasce. É olhar pela incubadora. É bater papo com seu filho através da incubadora. É sentir sua cria pela ponta dos dedos esterilizados em álcool gel.Ser mãe de Prematuro é ser viciada no monitor. E ver seu filho respirando por aparelhos com sensores medindo o que há de vida na sua criança. São os benditos 88% de saturação.

Mas, ser mãe de prematuro é superação, é ter história para contar.”

Manoel concluiu: “quando falavam em amor à primeira vista, eu acreditava ser uma ilusão, e questionava como amar alguém que tu nunca viu antes ? E realmente eu vi que isso é real, e descobri no dia 4. Acredito ser a sensação mais especial e espetacular que um ser humano possa presenciar, é único!!

Benício e Miguel, dia 4 de fevereiro de 2023, o nascimento de vocês, saibam que sempre e para sempre estarei aqui para o que der e vier”.