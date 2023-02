“Eu não tenho como adquirir um poste de energia”, diz chorando mãe de autista ao falar sobre acidente

Segundo informações da Guarda Municipal, o motorista de um caminhão baú de uma empresa da cidade seguia sentido bairro/centro, quando, ao passar pela árvore, um galho que estava mais baixo atingiu o caminhão e consequentemente puxou o fio, arrancando, também, o poste de energia da moradora.

Ao perceber o que havia acontecido, a mulher entrou em pânico e começou a chorar. Ela destacou que o filho é autista, está fazendo tratamento com neurologista e, no momento, não tem condições de arcar com o custo para colocar um poste no local(mais de 2 mil reais).

A empresa responsável pelo caminhão não é obrigada a realizar a recolocação do poste, conforme os guardas municipais, pois ocorreu um acidente e o dano foi causado pelo galho da árvore.

Neste impasse, a mãe desesperada, segurando a mão do filho, pequeno, chorou e exclamou como vai ficar sem energia.

Ao final, de acordo com os guardas municipais, ficou a possibilidade de um auxílio à mãe, mas nada certo.