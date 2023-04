Rua Venâncio Aires se transforma em via cultural e gastronômica de Alegrete

Devido a grande atratividade que ocorre na rua Venâncio Aires, Centro de Alegrete, um dos empresários Bernard Ramires, buscou junto ao Vereador Vagner Fan, que o apoiou e endossou o seu projeto para dar ainda mais visibilidade ao local. Desta forma, na sessão ordinária de quinta-feira, realizada na Câmara de Vereadores, com 13 votos favoráveis, aprovaram que a rua passa a ser “Via Cultural e Gastronômica”.

Erialdo, o ciclista entregador de viandas há mais de uma década

A área da Rua Venâncio Aires, que inicia no cruzamento com a rua General Sampaio e termina na Rua Tiradentes, vai permanecer com o mesmo nome, porém, com esse reconhecimento a todo conglomerado de empresas e o comércio que movimento o local, destacando os eventos culturais que já ocorrem. Um dos exemplos foram as quatro noites de Carnaval em fevereiro.

Nos logradouros integrantes da Via Cultural e Gastronômica da Rua Venâncio Aires poderá ser autorizada a colocação de mesas e cadeiras por parte dos bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres ali instalados, de modo a implementar a sua efetiva destinação como espaço gastronômico e de convivência.

A colocação de mesas e cadeiras deverá observar o que preceitua a Lei 2.711/96 do Código Administrativo de Alegrete.

Bernard é natural de São Paulo e, antes de vir para Alegrete, esteve em Manoel Viana. Ele acrescenta que sempre vinha até a 3ª Capital Farroupilha para comprar insumos para o bar que tinha lá, por coincidência parava em frente ao local que hoje está situado, e visualizava que o endereço seria um grande ponto e que a rua poderia ser um grande comércio gastronômico, o que está se tornando realidade. A partir desta etapa, ele pontua que outras ações vão surgir.