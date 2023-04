Sem temor de chuva, Carnaval encerra com expectativa de um grande desfile neste sábado 

Sedentos pela folia, os carnavalescos deram um grande show na Avenida Inácio Campos de Menezes. Os portões que abriram com um atraso, por volta das 23h, só fecharam no raiar do dia. O evento não teve nenhuma ocorrência ou incidente. Famílias inteiras apreciaram o colorido da Avenida que foi tomada pelo calor da emoção, embora a temperatura estivesse em torno de 10ºC.

As imagens que destacam o brilho da Avenida é do fotógrafo alegretense Dedé Lopes(https://www.instagram.com/dedelopesfotografias/) – logo mais, ele novamente estará na Avenida para esta segunda noite, assim como, a reportagem do PAT. Durante a manhã, alguns registros fotográficos e a descrição da estreia da Avenida do Samba na Zona Leste foi um dos realces do Alegrete Tudo neste sábado(1º).

Para esta segunda noite(1º de Abril), a primeira a entrar na Avenida é a escola Imperatriz Praça Nova; na sequência ; Mocidade Independente da Cidade Alta(Mica); Unidos dos Canudos, Acadêmicos do Pôr do Sol e Nós os Ritmistas.