Em prisão domiciliar, homem viola as regras, sai de casa e esfaqueia a companheira

Mulher teve o rosto cortado pelo companheiro. O indivíduo foi preso em flagrante pela Brigada Militar.

Segundo informações dos policiais militares, a guarnição foi acionada no bairro Macedo devido a uma violência doméstica. No endereço, localizaram a vítima de 52 anos que estava com um ferimento na face, provocado por uma facada do acusado de 32 anos.

A mulher que estava trabalhando com reciclagem foi agredida pelo companheiro que está em prisão domiciliar e teria saído de casa, violando as regras. Transtornado, o apenado a teria agredido por um desentendimento entre eles em decorrência dele ter saído da casa, o que não deveria ser afastar diante do regime domiciliar.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi determinado prisão em flagrante pela Delegada Fernanda Mendonça, titular da 1ª DP e DPPA. A faca utilizada pelo agressor, foi apreendida pelos policiais militares.