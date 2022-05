Izadora Fagundes, de 9 anos, é campeã gaúcha na categoria de rédeas do FECARS

Com nove anos ela já coleciona prêmios. Izadora Fagundes Becker é um fenômeno nas competições em rodeios e foi campeã na prova de rédeas ao competir com mais 30 participantes, somente na sua modalidade – prenda mirim.

Orgulhoso, o narrador de rodeios, Amaril Becker, que também representou o Alegrete falou com o PAT sobre as conquistas de Izadora e evidenciou o evento.

A alegretense concluiu a prova em 45 segundos e ficou com o primeiro lugar no pódio, classificando-se para a etapa dos campeões que ocorre no Paraná.

Nos últimos dias, Izadora foi Campeã na mesma competição de rédea, na 33ª edição do Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha no 3º subdistrito do município, assim como, neste final de semana, no maior evento campeiro do Rio Grande do Sul, realizado em Pelotas de 12 a 15 de maio.

A alegretense estava representando a 4ªRT, que corresponde as cidades de Alegrete, Uruguaiana, Quarai e Barra do Quarai.

A prova de rédeas é uma das competições mais disputadas e famosas no mundo equestre na qual a parte psicológica do cavalo é muito exigida. A prova de rédeas exige muita sintonia entre cavalo e a cavaleira e, um dos principais segredos para o sucesso é o animal cumprir o percurso sem apresentar resistência aos comandos do competidor, transformando os movimentos executados em atos naturais e leves.

Outro prêmio na mesma modalidade foi da alegretense Evelin Gonçalves que sagrou-se vice-campeã na prova prenda adulta.

Esta foi a 33ª edição da Festa Campeira do Rio Grande do Sul (FECARS) que reuniu representantes das 30 Regiões Tradicionalistas em diversas categorias, nas modalidades de prova de rédeas, tiro de laço, prova de chasque, gineteada e vaca parada. Participam das provas campeiras os tradicionalistas classificados nas etapas anteriores em suas regiões de origem.

De acordo com o coordenador da 4ªRT, Marcos Saldanha, a FECARS tem como objetivo manter a preservação dos usos e costumes campeiros dos gaúchos. Sendo assim, todas as lides de campo que são realizadas nas fazendas são levadas para dentro da Festa Campeira, bem como, realizar uma confraternização entre as 30 Regiões Tradicionalistas.

Marcos, ainda, destacou que durante a abertura da FECARS, a 4ª RT manifestou o seu apoio aos rodeios campeiros do RS.

Ele acrescentou a importância do trabalho realizado pelo Diretor Campeiro, Amaril Becker, responsável por selecionar e organizar a participação de todos os representantes que, com muito orgulho, representaram e defenderam a camisa da 4ªRT.

O coordenador evidenciou a presença das famílias e citou que o evento não tem premiação em dinheiro, apenas troféus.

Para encerrar, Marcos parabenizou a todos que participaram e, em especial, a Izadora Becker pelo 1º lugar Rédea Prenda Mirim – CTG Oswaldo Aranha – e Evelin Gonçalves que ficou com o 2º lugar Rédea Prenda Adulta – CTG Farroupilha – Alegrete.

Fecars

A Fecars tem como objetivo preservar os costumes, as tradições e o folclore do povo gaúcho, bem como divulgar os hábitos próprios do campeiro rio-grandense e promover o intercâmbio por meio das lidas campeiras, integrando os participantes das diversas Regiões Tradicionalistas do Rio Grande do Sul, de forma que não se apague o rastro dos hábitos e costumes típicos gaúchos rio-grandense. O evento também tem como objetivo valorizar e demonstrar as habilidades campeiras, protegendo o homem rural, em nível local, regional e nacional dentro de uma certa unidade e respeitando as características de cada região.