Mesmo esguia e bela, ela pode estar com os dias contados

A beleza de uma árvore pode ser encontrada em suas formas, cores e texturas únicas, que são capazes de nos encantar e inspirar. Mesmo sem saber a espécie exata da árvore localizada na rua Venâncio Aires, no centro de Alegrete, é possível reconhecer sua beleza singular.

Após uma chuva prolongada na sexta-feira, a árvore apresentou uma mudança em sua copa, inclinando-se para o lado da rua. Essa transformação pode ter sido provocada tanto pela ação da natureza quanto pela poda realizada pela RGE em razão dos fios de energia. Apesar dos questionamentos que surgiram em relação à possibilidade de queda, a imagem que a árvore ofereceu foi distinta, mas igualmente linda.

Em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, foi possível saber que ele esteve no local para verificar a situação. Mesmo assim, na segunda-feira será realizada outra avaliação da Secretaria, por meio de um engenheiro. Essas ações são importantes para garantir a segurança da população e do meio ambiente.

Apesar das preocupações sobre a estabilidade da árvore, é inegável que sua beleza permanece presente. Seus galhos retorcidos e folhas verdejantes oferecem um contraste vibrante com o ambiente urbano em que se encontra. É uma lembrança da natureza e da vida que existe mesmo em meio ao concreto.

Além disso, todas as árvores também possuem uma história e uma personalidade próprias, que as tornam ainda mais especiais. Algumas são vistas por muitas gerações ou abrigam em seus galhos inúmeros pássaros e animais ao longo dos anos. Essa singularidade e história são essenciais na beleza das árvores.