Ex-atletas de Alegrete vencem amistoso contra o Noia em Dois Irmãos

Com objetivo de estreitar laços e manter as amizades, um grupo de alegretenses se mobiliza para realizar jogos amistosos pelo RS.

E no último final de semana foi o retorno da turma que adora jogar um futebolzinho. Ex- atletas alegretenses calçaram a chuteira e entraram em campo no estádio 7 de Setembro no município de Dois Irmãos.

Alegretenses selaram o primeiro encontro do ano

O jogo foi contra o time master do Novo Hamburgo. E logo no primeiro jogo do ano, a turma de Alegrete conquistou a primeira vitória na temporada 2022.

Equipe do Noia foi superada pelos alegretenses

Vitória por 3 a 1, com gols de Lauro, Fabiano e Nael. A equipe contou com a presença do ex-jogador profissional Lauro do juventude, os irmãos gêmeos Cristian e Cristiano Corrêa, Manteiga, Vagner Casado, Cristiano Pessoa, Flávio Chulé ,Vladimir Almeida ( Fifi), Nael Xangrilá e Anderson Bigode.

Confraternização em Dois Irmãos

O time dos alegretense conta também com Os amigos do Manteiga (Antônio Amaral), alegretense que reside em Dois Irmãos, e é um dos organizadores dos jogos amistosos.

A turma de ex-atletas comemorou mais um encontro e já planeja o próximo jogo amistoso.