“Estamos gratos por pessoas tão especiais ao nosso lado”, diz família de Angelo Auzani

“Neste momento de dor e perda, gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão a todos pelas condolências e pelo apoio que têm nos oferecido. As palavras de conforto e os gestos de carinho estão sendo fundamentais para que possamos enfrentar este período difícil.

Saibam que cada mensagem, ligação e visita têm sido muito apreciadas e trazem um pouco de alento aos nossos corações. Somos verdadeiramente gratos por termos pessoas tão especiais ao nosso lado” – ressaltaram.

Despedida marcada pela presença de amigos e homenagens

As últimas homenagens a Angelo ocorreram, no dia 19, na funerária Angelos, em Alegrete, reunindo familiares, amigos e membros da comunidade. Angelo, que estava aposentado, era amplamente conhecido e querido, cultivando um grande círculo de amizades ao longo de sua vida.

Ele faleceu na noite do dia 18, enquanto jogava futebol, uma atividade que fazia parte de sua rotina com amigos de longa data. A notícia gerou consternação entre os colegas do esporte e outros conhecidos.