Ex-casal briga e homem é preso em flagrante

A Brigada Militar foi acionada para intervir em um caso de lesão corporal, cujo desfecho culminou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos.

Conforme informações obtidas pela reportagem do PAT, a guarnição foi chamada ao endereço após uma denúncia de agressão. No local, os policiais encontraram uma vítima, também de 25 anos, que relatou ter ido até a casa do ex-companheiro para cobrar um valor referente ao aluguel.

O casal, que compartilhou a vida por uma década, encerrou a relação há dois anos, com alguns episódios de idas e vindas desde o término. No entanto, desde junho, estavam oficialmente separados. A casa onde moravam, de propriedade da vítima, foi alugada pelo ex-marido a terceiros, e ao tentar cobrar o aluguel, uma discussão teve início. Quando a Brigada Militar chegou ao local, o homem não estava mais presente, mas foi localizado e detido nas proximidades.

O homem alega que a ex-companheira foi a agressora inicial. Para se defender, ele afirma ter reagido, resultando em um conflito físico. A mulher, por sua vez, relata ter sido vítima de tapas e arrastada pelos cabelos durante o tumulto. Levado à Delegacia de Polícia, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do homem. Posteriormente, ele foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.

A vítima apresentava escoriações decorrentes do confronto.