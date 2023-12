Orientação para reforço da vacina bivalente contra Covid em idosos

Share on Email

Para pessoas que ainda não realizaram a primeira dose com a bivalente, segue a mesma recomendação: para todas as pessoas acima de 18 anos, desde que haja no mínimo quatro meses de intervalo após a última dose.

No RS, até o momento, apenas 38% dos idosos, conforme site da Secretaria da Saúde receberam a dose bivalente. Isso representa somente cerca de 840 mil em uma população total estimada em mais de 2,2 milhões de pessoas. Dessas, a maioria recebeu a vacina há mais de seis meses, visto que essa dose começou a ser disponibilizada em fevereiro.