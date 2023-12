DECRAB Alegrete registra queda nas vítimas, aumento de prisões e enfrentamento às facções em 2023

A 2ª Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato, sediada em Alegrete, encerra o ano de 2023 com notáveis conquistas, evidenciando a eficácia das ações implementadas ao longo dos últimos meses. Sob a liderança do Delegado Ewerton Melo, a unidade alcançou uma redução significativa de 33,28% no número de vítimas de ocorrências, enquanto registrou um aumento notável de 140% no volume de prisões realizadas. Além disso, os mandados de busca e apreensão apresentaram um impressionante crescimento de 366,67%, representando um marco na efetividade das operações conduzidas pela equipe.

O Delegado Ewerton Melo atribui esses resultados ao profissionalismo, experiência e proatividade da equipe que lidera. Destacando a qualidade do trabalho realizado, o policial ressalta que a dedicação incansável dos membros da 2ª Delegacia foi fundamental para atingir esses números expressivos.

Uma abordagem estratégica foi adotada para enfrentar e reduzir a atuação de facções criminosas na região. O foco da unidade foi responsabilizar toda a cadeia criminosa, desde os autores dos furtos/roubos até os receptadores dos produtos obtidos ilicitamente. Esse enfoque abrangente não apenas resultou em mais prisões, mas também desarticulou redes criminosas, interrompendo o ciclo delituoso em diversas frentes.

De acordo com o Delegado Ewerton Melo, a 2ª Delegacia já está traçando novas estratégias para o ano de 2024. O objetivo é manter-se à frente da evolução da criminalidade, adaptando-se constantemente para garantir a segurança e a tranquilidade da comunidade. O compromisso da unidade é proporcionar um ambiente mais seguro para os cidadãos de bem, promovendo uma resposta efetiva diante dos desafios enfrentados na área de crimes rurais e abigeato.