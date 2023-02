Ex-coletora de resíduos posa com caminhão de lixo em ensaio de formatura: ‘agradecimento’

Uma ex-funcionária da Companhia de Desenvolvimento de Caxias (Codeca), na Serra do Rio Grande do Sul, realizou o ensaio fotográfico de formatura na sede da empresa, com direito a poses com o caminhão de lixo ao fundo. Lindiane Godoi, de 38 anos, trabalhou cerca de 10 anos na companhia, sendo oito como coletora.

Lindiane se forma, no dia 9 de fevereiro, em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Ela ingressou no Ensino Superior após realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As fotos com o caminhão de lixo foi a forma como Lidiane encontrou para agradecer ao incentivo e auxílio que recebeu da companhia no período em que trabalhou na empresa.

”Na faculdade, eles me ajudaram muito. Foi uma forma que encontrei de retribuir, de dizer ‘obrigada’, de registrar este momento, pois sei que estavam orgulhosos. Foi devido ao trabalho e aos colegas que alcancei meus objetivos”, conta a formanda.

Em publicação nas redes sociais, a Codeca exaltou o triunfo da ex-colaboradora.

”Parabéns, Lindi, pela sua luta e determinação. Muitas conquistas ainda virão. Compartilhamos a história da Lindiane para inspirar. É a prova que com trabalho e dedicação alcançamos nossos sonhos, nossos objetivos”, diz o texto da postagem.

Por Pedro Trindade, g1 RS