Alegretense fica entre as melhores do Circuito Sesc de Corridas em Atlântida Sul

A praia de Atlântida Sul, em Osório, recebeu 400 corredores na manhã ensolarada do último domingo (5), para a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas 2023.

A beira-mar foi sede da abertura da 10ª edição do Circuito que, pela primeira vez, teve uma etapa realizada integralmente na faixa de areia. Foram realizadas provas de 1 km e 2 km para crianças de 8 a 10 anos e de 11 a 13 anos de idade, respectivamente, e, para adultos, de 3 km, 5 km e 10 km, divididas por gêneros e faixas etárias. Também houve categoria para deficientes visuais nas modalidades 5km e 10km.

Atletas tiveram prova com percurso todo a beira mar. Foto: Di Ramon Fotografia

A cidade de Alegrete colheu um bom resultado na prova dos 3km. A atleta Jucélia Franco da Silva foi a terceira colocada na classificação geral dos 3 km (feminino). A alegretense completou a prova em 12 minutos e 33 segundos, apenas 15 segundos após a vice campeão Emily Bandeira. A campeã nos 3km, foi Adriane Belmonte (12’33”).

Entre as categorias, outro alegretense conseguiu um bom desempenho. O atleta Ralfe Dorneles Goulart, foi 4º colocado na categoria 40/44 anos no percurso de 3 km.

A colocação em Atlântida Sul renderá pontos aos atletas, que serão acumulados ao longo das demais 17 etapas do Circuito que ocorrerão ao longo de 2023. A segunda etapa está marcada para 12 de março, em Caxias do Sul, e as inscrições já podem ser feitas.

A final estadual do Circuito Sesc de Corridas 2023 acontecerá em Santa Maria, no dia 03 de dezembro. Aos grandes vencedores, além de troféus, serão concedidas diárias, com acompanhante, para o Hotel do Sesc em Torres ou em Gramado, à sua escolha.

Fotos: reprodução