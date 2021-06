Pesquisa quer saber como a pandemia afetou a saúde da população

Compartilhe















Um ano e meio após o início das medidas de distanciamento social, como a saúde da população do Rio Grande do Sul vem sendo afetada? Essa é a pergunta que a terceira coleta de dados da Coorte PAMPA (Estudo Prospectivo sobre Saúde Mental e Física) buscará responder. O estudo, coordenado pela Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, contará com adultos de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul.

Desde a primeira etapa da pesquisa, coletamos informações sobre a saúde física e mental de mais de 5000 gaúchos e gaúchas de todo o RS. O questionário conta com questões sobre atividade física, dor lombar, sintomas de ansiedade e depressão, acesso aos serviços de saúde, entre outras.

Todo(a) adulto(a) residente no RS pode participar da pesquisa acessando as redes sociais da pesquisa pelo Instagram (@coortepampa2020), Facebook (@coortepampa2020), ou no link https://is.gd/pampaw3