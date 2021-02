Ex-vereadora de Jaguari morre em acidente perto de Osório

Por G1 RS

A ex-veredora e professora jaguariense viajava com uma amiga de São Francisco de Assis, Marilene Klose Parise (o estado de saúde de Marilene é estável). As duas estavam viajando rumo ao litoral.

Uma colisão envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta na BR-290, na tarde desta quinta-feira (18). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi na altura do km 2,9 da freeway, no sentido Capital-Litoral. O trecho fica nos limites de Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.