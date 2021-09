Share on Email

Chegou a hora de mudar sua vida para melhor. O sonho de ser dono do próprio negócio, pode tornar-se realidade.

Vende-se Bomboniere e Lancheria, localizada bem no centro da cidade, na Rua dos Andradas, esquina com Av. Vinte de Setembro.



Ótimo ponto comercial, amplo espaço e clientela e, a venda inclui móveis, eletro e produtos.

Pronto para seguir trabalhando!



Investimento: R$ 60.000,00 ( valor negociável).



Aceita-se carro, moto ou terreno.

Interessados contatar pelo telefone/ Whatsapp 55 9 9658 5695 – falar com Giana.

Aline M. Kunz