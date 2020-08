Exclusivo: assista o lançamento do clipe “Vai Doer”, novo hit de Alline Costiti e Eddie Moraes

Compartilhe









O novo hit da cantora Alline Costiti em parceria com o carioca Eddie Moraes, promete. O Portal Alegrete Tudo teve exclusividade no lançamento oficial do clipe antes mesmo de ser inserido no canal de músicas na plataforma do Youtube.

Gravado no segundo domingo do mês de agosto no Coletivo Multicultural, o clipe conta a história de um cara tipo cacheiro viajante.

Na verdade ele tem várias mulheres e passa dias na casa de uma e de outra. O problema que quando ele volta para casa da primeira, ela resolveu trocar a fechadura da porta e ele não consegue entrar em casa.

A cena é típica de uma DR, discutindo a relação. Ela está certa que não quer mais viver com o galanteador.

No segundo andar da casa ela acaba jogando as roupas dele lá de cima, inclusive uma mala. O jeito foi juntar as roupas na mala e pegar destino.

A cena final foi gravada na rodoviária. Com a mala e uma passagem na mão, ele aguarda o ônibus para ir embora. Alline e Eddie se divertiram muito nos bastidores da gravação, risos e muita descontração deixaram os artistas preparados para gravar as cenas do clipe.

A gravação foi coordenada pelo videomaker Alisson Machado e teve patrocínio da Mercaria 88 a granel, Elite Artigos Militares, Edson Silveira do Home Studio Guitarra Crioula e Coletivo Multicultural que cedeu o local para gravação.

A música “Vai Doer”, tem arranjo e violão: Dinho Daumas, baixo: Bóris, piano: Pedro Santos, acordeom: Eron lima, percussão: Léo Mucuri e mixagem e masterização Roberto Júnior. A produção musical ficou a cargo de Dinho Daumas, em seu estúdio no Rio de Janeiro. A captação das vozes foi realizada em Alegrete por Edson Silveira do Home Studio Guitarra Crioula.

Ainda neste domingo (23), a Nativa FM, através do programa X-Tudo do locutor Eldio Favero, realiza o lançamento oficial da música “Vai Doer”, que na segunda-feira (24), já estará disponível em todas plataformas digitais.

Júlio Cesar Santos Fotos: Alisson Machado