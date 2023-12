Audiência destaca problemas e busca soluções para os gargalos no transporte coletivo de Alegrete

Com a presença do presidente Luciano Belmonte e da Comissão CIDBES da Vereadora proponente, da UABA, o trabalho expôs os principais problemas que chegaram até a Casa por usuários do transporte coletivo aqui na cidade. As principais reclamações são de que os ônibus não passariam no horário em algumas linhas, não iriam até o fim de alguns bairros e que, aos domingos, muitas comunidades ficam sem transporte. Representantes de bairros da Zona Sul que se sentem prejudicados participaram da audiência.

Zuimara dos Santos Serpa, do bairro José de Abreu, relatou as dificuldades dos moradores daquele bairro para se deslocarem ao centro para trabalhar, visto que as linhas não passam em todos os horários e, quando o fazem, não deixam as pessoas no bairro Piola, de onde precisam ir caminhando com sacolas até em casa. “Nós precisamos que as linhas façam principalmente rotas nos horários em que as pessoas precisam sair para trabalhar, é um direito nosso”, atesta. “Eu mesmo comprei uma bicicleta, porque estava me atrasando para chegar ao trabalho.

Zuimara Serpa- Bairro José de Abreu

Claudiomiro Rocha, líder comunitário, afirma que é preciso tomar medidas urgentes devido aos atrasos nos horários de passagem, troca de linhas, pois as pessoas pagam 4,25 e esperam um transporte de qualidade. Aqueles que utilizam o transporte público o fazem por necessidade, especialmente nos bairros mais distantes, e as reclamações sobre problemas são frequentes, destaca. Outra questão levada à Câmara é que as linhas para os bairros Saint Pastous, Ulisses Guimarães e Nossa Senhora da Aparecida precisam chegar até a avenida para que os moradores possam pegar os ônibus, já que nem sempre os veículos entram até o final dessas vilas.

Outra reclamação veio de uma representante da Associação do bairro Rui Ramos, Claudia Reik, que afirmou que anteriormente os ônibus chegavam até o final do bairro, mas recentemente isso deixou de ocorrer. “Precisamos desse serviço, pois as pessoas se deslocam para mercados e outros serviços e têm direito ao transporte.

Servidores da empresa Fronteira D’Oeste

Representantes da empresa Fronteira D’oeste estiveram presentes na audiência, explicando que, para os bairros da Zona Sul, as linhas são intercaladas. Os horários que atendem os bairros Gamino e José de Abreu são os seguintes: das 7h10min às 9h10min, das 11h10min às 14h, e depois o ônibus realiza o serviço para o bairro das 17h10min às 19h10min. Cleiton Cajuru esclarece que, se houver usuários na última volta, o ônibus entra no bairro.

Quanto às linhas para o bairro Medianeira, também são intercaladas nos mesmos horários do bairro José de Abreu. Uma reclamação diz respeito às linhas para os bairros da Zona Leste aos domingos. A empresa esclarece que é uma linha intercalada, indo até o final se houver passageiros, e, caso contrário, o último ponto é no Centro Social Urbano.

A vereadora Fátima Marchezan, proponente da audiência, explica que uma comissão foi formada e já ficou estabelecida uma nova reunião para o próximo dia 15, com o objetivo de alinhar formas de mitigar ou resolver os problemas no transporte. Isso é crucial, pois muitos trabalhadores e outros dependem dessas linhas, necessitando que elas sigam os horários e pontos estabelecidos na cidade.