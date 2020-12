Exército apoia Prefeitura na desinfecção das unidades de saúde em Alegrete

Em continuidae ao trabalho desinfecção das Estatégias de Saúde da Família de Alegrete, a Secretaria recebeu apoio do Exército.

Militares do 6º RCB estão ajudando nesse trabalho que visa aumentar os cuidados para evitar a contaminação pelo novo cornavírus.

De acordo com a Secretária, Haraceli Fontoura, todas as unidades de Saúde do Município vão passar por esse processo. Tanto na área interna como externa.



Há duas semanas, sete servidores da ESF Prado foram positivados e o posto fechou para passar pela desinfecção.

A Secretaria afirma que trabalham com todos os cuidados exigidos pelos protocolos.

As equipes continuam solicitando que as pessoas usem máscaras, higienizem as mãos com álcool em gel e evitem circular e se aglomerar, porque estes são os cuidados indispensáveis para evitar a contaminação.

Alegrete já registra 31 óbitos pela COVID -19 com 2.327 casos confirmados, com 1.679 recuperados e 617 ativos.