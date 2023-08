Exército Brasileiro oferta vagas de Cabo Especialista Temporário em Alegrete

Share on Email

O Exército Brasileiro divulgou na segunda quinzena de agosto, o edital que oferta vagas para Cabos Especialistas Temporários. Em Alegrete o 6ºRCB será o responsável por capitar as documentações que regularizam os candidatos à vaga.

A 3ªDivisão do Exército disponibiliza todos anos, vagas para profissionais que tem experiência de atuação em setores em que as Organizações Militares tem carência. Cozinheiros, mecânicos, auxiliar hotelaria, auxiliar de solda e manobrista de retroescavadeira, são vagas ofertadas pelos quartéis.

Em Alegrete o 6ºRCB será o responsável por regulamentar e encaminhar as documentações. O processo de inscrição vai até o dia 28 de setembro e pode ser realizado presencialmente no regimento de cavalaria do município.

Avisos importantes sobre o edital:

inscrições até 28 setembro

idade permitida: 2 março de 1983 à 1 março de 2005

Ensino Fundamental obrigatório

Escolher a especialização conforme a demanda da OM

Ser voluntário

Abaixo será disponibilizado o link do edital que comporta informações específicas de cada carga dos especialistas. https://www.3rm.eb.mil.br/Servico_Militar/CET/2023-2024/02.08.23/Aviso_de_Convocacao_Nr_07_SSMR3_CET%202023_2024_Assinado.pdf?fbclid=PAAaaOJscBC48inMalmuB70AFTQ4eYn3QOOA_sN9Qpb8pVqNomsoAmz_r2Nz0_aem_AeZX9Qzgf6A-CSSYzP1C5TkUPXFgvuACLmSpP-QJTI_WJYnj0Yv3Uq4EL5GJ

Fotos: reprodução