Um talento da música gaúcha está de volta; mais que uma nova música, é um recomeço para Guilherme Jaques

Em um domingo memorável, precisamente no dia 20, o músico alegretense, Guilherme Jaques, fez sua tão aguardada reentrada no cenário musical com o lançamento de um clipe batizado de “Domados no Serviço”. O clipe, agora disponível no canal do YouTube(confira abaixo), sinaliza um novo capítulo emocionante na trajetória do artista, que está retornando à ribalta musical após um intervalo.

Famoso por suas participações em festivais tradicionalistas, o nome de Guilherme Jaques conquistou os holofotes em 2019, quando iluminou os palcos de eventos culturais por todo o país. Naquele mesmo ano, ele também desempenhou um papel crucial como fundador do grupo Carqueja, cuja influência deixou uma marca indelével no panorama musical local. Todavia, o artista escolheu um caminho solo, se desvinculando do grupo que ajudou a criar.

O novo clipe, que atua como um estandarte de seu retorno, é resultado da sinergia entre Guilherme e dois de seus amigos mais próximos. A poesia exuberante é obra conjunta de Leandro Benedetti e Rafael Cunha Alves, enquanto a direção do clipe foi fruto de uma colaboração entre Mauro Silva, Rafael Cunha e o próprio Guilherme.

Ao compartilhar seus sentimentos sobre a decisão de reingressar à cena musical, o alegretense confessou que sua paixão pela música jamais se esmoreceu, mesmo durante os períodos de afastamento. Sua vivência como vocalista do grupo Carqueja conferiu-lhe lições inestimáveis, mas a ânsia por desbravar novos horizontes e exteriorizar suas emoções artísticas incitou-o a embarcar nesta nova empreitada.

“Domados no Serviço” transcende a esfera da mera música de retorno, encarnando também a evolução artística impressionante de Guilherme Jaques. O clipe, que incorpora elementos de colaboração tanto na composição musical quanto na produção visual, representa um divisor de águas para o artista alegretense, marcando um ponto culminante de renovação e expressão criativa. O clipe está à disposição do público no canal do YouTube de Guilherme Jaques.

Além do mais, o cenário musical da região está repleto de estrelas brilhantes. Mauro Silva, como atual campeão da sapecada, o prêmio máximo da música nativista, coroa sua trajetória notável com mais uma conquista. Seu virtuosismo e dedicação indomável à música raiz o consagram como uma força motriz inestimável para a cena musical, inspirando artistas novos e veteranos a explorar novas alturas.