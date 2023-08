APAE dá início à construção do Centro de Atendimento Especializado em Autismo

Com recursos de emendas da bancada progressista dos vereadores de Alegrete, a APAE está construindo um espaço inovador no município, que vai fortalecer o atendimento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autismo (TEA), a partir do próximo ano.

O Centro vai desenvolver um trabalho diferenciado, ofertando aos usuários a disponibilidade do acompanhamento de profissionais especialistas em TEA, bem como orientações às famílias, formação continuada com a equipe técnica e a articulação com os demais serviços da Rede Municipal de Alegrete.

Neste local, o atendimento será qualificado, e de referência garantindo a inclusão e a melhor autonomia das pessoas diagnosticadas com autismo e de suas famílias.

A APAE/Alegrete busca com este espaço parcerias para a estruturação do espaço e a contratação da equipe de referência, visto ser um investimento bastante alto. Hoje a Instituição atende 156 usuários com o diagnóstico de autismo. Interessados podem ligar para o 3422-1061 e se tornar um sócio colaborador.

Fotos: APAE/Alegrete