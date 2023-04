Exército e Prefeitura realizam uma grande operação de limpeza no Parque Porto dos Aguateiros

Essa parceria foi uma demonstração de comprometimento e solidariedade com a comunidade local, que agora poderá desfrutar de um espaço público limpo e agradável para passear, fazer caminhadas, entre outros.

Essa iniciativa é uma demonstração clara de como a parceria entre o poder público e as forças armadas pode trazer benefícios significativos para a população.

O Exército Brasileiro sempre foi um braço forte e um ombro amigo para a cidade de Alegrete, e a ação de limpeza realizada no Parque dos Aguateiros é mais uma prova disso. O Tenente Coronel Miguel Ângelo Guterres Dalcin, Comandante do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, e os demais militares que participaram da limpeza das ilhas do lago do Parque do Porto dos Aguateiros – segundo solicitação do ex- vereador Celeni Viana.

Além da equipe do setor de limpeza da Secretaria de Infraestrutura – liderada por Clóvis Renato Vargas, que desde o dia anterior já estava trabalhando na limpeza do local A presença do Exército também auxiliou para que a ação pudesse ser realizada de forma eficiente e rápida. Graças ao empenho conjunto, o Parque dos Aguateiros está limpo, o que permitirá que a população aproveite ainda mais o espaço.