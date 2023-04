Concurso de gastronomia do Festival da Linguiça foi acirrado, destacou pratos clássicos e criações inovadoras

A gastronomia é muito mais do que cozinhar, é oferecer cultura em forma de sabor, é estabelecer completude com cada ingrediente, que pode ser tanto regional ou de qualquer lugar do mundo. Quem cozinha com alma distribui amor e amizade ao servir. Por esse motivo, um dos momentos mais esperados no 1° Festival da Linguiça Campeira foi o 1º Festival Estadual da Linguiça Campeira. Ao todo foram 10 equipes inscritas (e uma abstenção) que representavam diversas empresas da região do segmento alimentício. A regra principal era que todos utilizassem linguiça campeira alegretense, os grupos elaboraram as seguintes receitas: o 1º grupo fez linguiça à milanesa; o 2º ragu de linguiça com polenta mole; o 3º escondidinho de linguiça; o 4° sushi de linguiça; o 5° massa com linguiça ovina; o 6° risoto de linguiça seca; o 7º arroz com linguiça e salada; o 8º risoto italiano com linguiça; o 9º mini hambúrguer sem glúten com fermentação natural de arroz. Os critérios observados pelo jurados foram a valorização da linguiça, apresentação e higiene do prato, criatividade no conceito empregado, harmonia nos ingredientes, sabor.

Caroline Figueiredo, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo e organizadora do evento, relatou sobre a criatividade das equipes em relação à metodologia empregada, explicou que cada participante poderia escolher alguém para auxiliar, compondo uma dupla. Todos receberam uma ilha de organização personalizada, em que deveriam expor o material de acompanhamento, muitos dos ingredientes vieram pré-prontos para ajudar na otimização do tempo, que foi de duas horas, e na finalização dos pratos. O time de jurados foi diversificado: o vice-prefeito, Jesse Trindade, representou a sociedade; o presidente do sindicato rural, Luís Plastina Gomes, da comissão organizadora; o coordenador do Festival de Enogastronomia, de Livramento, Rodrigo Caggiani; chefe Bibiana Prates, de Porto Alegre; Gabriel Freitas, chefe proprietário da Restaurante e Pizzaria Santo Antônio.

Um dos pratos mais inusitados veio da cozinha oriental direto para o Festival, o sushi de linguiça, idealizado por Mariele Rocha, ela comenta que a ideia surgiu do próprio cardápio do restaurante em que trabalha, o Do Massa, que todos os sábados tem cardápio de peixes e sushis.

O chefe Gabriel Freitas, formado em gastronomia pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), disse que é muito importante valorizar um produto que é regional e que é marca de Alegrete, agora com o título de estadual, o concurso coroou o Festival, que abrirá portas para que a gastronomia da cidade ganhe mais força, para mostrar para as pessoas que gastronomia vai muito além da necessidade nutricional, mas que ela é a identidade e a cultura de um povo. Em conversa com o presidente do Sindicato Rural, Luís Plastina Gomes, o PAT perguntou sobre a importância do Festival, ele declara que para os produtores rurais é um evento que agregará em sua produtividade, é o começo de algo que os organizadores desejam que cresça para consolidar, futuramente, que a cidade se consagre capital nacional da linguiça. O prefeito Márcio Amaral, quando questionado sobre suas expectativas para o evento, enfatizou que nos três dias de Festival houve comprometimento do povo alegretense, pessoas de outras localidades compareceram, como visitas de Caxias do Sul, Santa Maria, Uruguaiana, Uruguai, Argentina, entre outras. Isso deixou os organizadores e responsáveis satisfeitos. Ele diz que claro que tem o que melhorar, mas que prospecta um evento muito melhor para o ano que vem.

O primeiro lugar ficou com a equipe do Mercado Tambara, representado por Luís Urbano Tambara, com o risoto italiano com linguiça, o segundo lugar foi de Ana Cassol, da Pães Especiais, com o mini hambúrguer de linguiça sem glúten com fermentação natural de arroz. É necessário lembrar que todos os participantes fizeram história com suas participações e pelo empenho em fazer a melhor receita. A perspectiva dos organizadores, das equipes e do público é que no ano que vem outras histórias sejam contadas por meio dos sabores e afetos que só a gastronomia proporciona.

