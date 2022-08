Exército realiza exposição de material bélico em alusão ao Dia do Soldado

Exército Brasileiro realizou exposição de tanques de guerra e viaturas militares, em Alegrete.

A exposição de material militar e a apresentação da Banda Militar marcaram um dos eventos em homenagem ao Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto e também o bicentenário da Independência do Brasil.

Tanques de guerra, caminhões e viaturas militares tomarão conta das imediações do Parque Rui Ramos, um dos principais cartão-postal do Município. A exposição recheada de atrações contou com várias atividades para crianças que também tiveram a oportunidades de conhecerem o interior de alguns veículos.

A ideia da exposição foi para o publico conhecer um pouco mais do trabalho dos militares e a adesão foi bem expressiva. “É importante fazer essa ação porque as pessoas veem o quartel, mas não sabe do trabalho que é feito, por isso é muito importante, principalmente para as crianças”, explicaram os militares.

As atividades da Semana do Soldado prestam homenagem à memória do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, patrono do Exército, além de prestigiar o Exército Brasileiro enquanto Instituição Nacional Permanente e levar ao conhecimento público os valores e princípios militares.

Adultos, muitas crianças passaram pelo local, ficaram encantados, participaram das atividades e tiraram fotos nos enormes equipamentos expostos.

Oficialmente, o Exército Brasileiro foi criado em 1822 como órgão subordinado ao Ministério da Defesa, após a independência do país do Reino de Portugal. Assim como a Marinha e Aeronáutica, o Exército Brasileiro é um dos três braços das Forças Armadas e como instituição nacional permanente e comprometida com a defesa da pátria, trabalha para garantir os poderes constitucionais e a ordem em território brasileiro.

No próximo dia 7 de setembro se comemora o bicentenário da Independência do Brasil.