Alunos do Tancredo Neves se destacam na Fecipampa com construção de composteira

A Escola Tancredo de Almeida Neves acredita que as ações educativas são necessárias para despertar a relevância do lixo e seu reaproveitamento, sendo ele constituído por resíduos sólidos ou orgânicos.

E, devido a isso, alunos do 7 ano participaram com êxito da Fecimpa na última semana.

A Direção e práticas pedagógicas compreendem que essas iniciativas, atreladas ao despertamento da consciência ambiental, como incentivo à promoção do progresso nas dimensões do meio ambiente são fundamentais . Assim, os alunos Cauan Vitor Oliveira, Ryan Corrêia Ávila, Ulisses Jarleno Pereira Nicola e Izabelle Bonazza Alves, do sétimo ano da escola, assessorados pelas professoras Fabiana Bonazza e Roberta Hitz. confeccionaram uma composteira com materiais reciclados. Para essa construção utilizaram os baldes plásticos que iriam para o descarte. O propósito de construi-la fomentou a compreensão e a habilidade de aprender sobre a importância dos resíduos orgânicos na natureza, bem como a importância das minhocas na produção de adubo e fertilizante natural.

Alunos da Escola Tancredo Neves na.Fecipampa

Para esse experimento que apresentaram na feira da Unipampa, os alunos coletaram lixo orgânico em suas casas durante um período de sete dias. Na escola, o lixo foi pesado e serviu para estudo de gráficos e projeções da quantidade de lixo gerado pela população da cidade. Esse lixo orgânico foi colocado juntamente com minhocas californianas, que aceleram o processo de decomposição da matéria. No prazo de 40 dias foi obtido o adubo orgânico e o fertilizante natural. Esses produtos servirão para revitalizar o jardim de inverno da escola e, também para as plantas das casas da comunidade escolar.

A proposta do trabalho da turma sugere reformulação e construção de novos conceitos e práticas relativas ao aproveitamento do lixo, sobretudo, dos resíduos orgânicos.