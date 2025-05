Expedição América de Sul Off Road passa por Alegrete esta semana

O grupo passa esta semana em Alegrete para dar início à expedição turística “Caminhos da Fronteira”, explorando as paisagens do Bioma Pampa e promovendo a imersão nas tradições locais.

A jornada acontecerá de 1º a 4 de maio de 2025 e vai reunir aventureiros em veículos 4×4, que percorrerão estradas municipais, estâncias históricas e terão a oportunidade de vivenciar a rica cultura regional. O grupo vai pernoitar na cidade e segue roteiro pelo interior do Município em direção à Argentina.



A passagens do América Sul Off road vai movimentar a economia local, impulsionando a rede gastronômica e hoteleira, além de beneficiar postos de combustíveis.

O ponto de partida oficial será no município de Alegrete, no dia 2 de maio .

A realização conta com o apoio da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.