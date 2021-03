Explosão causa incêndio em apartamento e provoca a morte de uma idosa

Compartilhe















Na manhã deste domingo(14), uma explosão em um apartamento provocou a morte de uma idosa. O sinistro foi na rua Luiz de Freitas em Alegrete.

Somente um laudo para apontar a causa da explosão que vitimou a idosa de 69 anos.

Segundo informações do Sargento Ramos, o sinistro ocorreu na cozinha da residência.” De forma preliminar, em um primeiro levantamento acreditamos que poderia ter um vazamento de gás e quando ela acendeu a luz, ocorreu a explosão. Quando chegamos havia muita fumaça e fogo. Ela foi atingida por estilhaços e também houve queimaduras” – descreveu.

A vítima foi identificada, segundo informações da Brigada Militar, como Ruth Franco Faraco.

O esposo também estava no apartamento, mas não se feriu. A Perícia foi acionada de Santana do Livramento. Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil e Samu estiveram no local.

Os Bombeiros atuaram com duas equipes. Dois caminhões dos Bombeiros e a ambulância.