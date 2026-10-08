Rede de Proteção à Mulher debate novas ações de prevenção à violência em Alegrete

O encontro reuniu representantes de diferentes órgãos e serviços do município para discutir ações de prevenção, atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher.

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A reunião teve início com uma reflexão sobre o recente caso de feminicídio registrado no município no último fim de semana. Diante da gravidade do episódio, os integrantes da rede destacaram a necessidade de aprimorar os mecanismos de prevenção e, principalmente, de fortalecer a identificação precoce de situações de violência.

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Entre as iniciativas apresentadas está o desenvolvimento, em parceria com a Universidade Federal do Pampa (Unipampa), de um aplicativo voltado ao atendimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência. A ferramenta deverá contribuir para facilitar o acesso aos serviços da rede e agilizar os encaminhamentos necessários em cada caso.

Atenção aos sinais de violência nas escolas

Outro tema discutido foi a identificação, no ambiente escolar, de possíveis sinais de violência doméstica vivenciada por crianças e adolescentes.

Durante o encontro, foram debatidos protocolos para acolhimento, registro, comunicação e encaminhamento de situações suspeitas, além da importância da capacitação permanente dos profissionais da educação para reconhecer sinais que possam indicar violência no ambiente familiar.

A proposta é fortalecer a escola como um espaço de proteção, capaz de identificar situações de risco e acionar os serviços responsáveis de maneira adequada e segura.

Reeducação de autores de violência

A rede também tratou da criação de grupos de reeducação destinados a presos condenados por crimes de violência contra a mulher.

Atualmente, o município conta com grupos de reeducação voltados a autores de violência que cumprem medidas em meio aberto. A nova proposta busca levar esse trabalho também para dentro do sistema prisional, alcançando homens envolvidos em casos considerados mais graves.

A iniciativa pretende atuar não apenas na responsabilização pelos crimes cometidos, mas também na desconstrução de comportamentos e padrões que contribuem para a violência contra as mulheres.

Manual vai orientar atuação da rede

Outro avanço discutido durante a reunião foi a elaboração de um Manual de Atuação da Rede de Proteção. O documento deverá reunir, em linguagem acessível, as atribuições de cada órgão e instituição envolvida no atendimento às mulheres, além de estabelecer os principais fluxos de atendimento e encaminhamento.

A expectativa é que o manual facilite o trabalho dos profissionais e, ao mesmo tempo, permita que as mulheres tenham maior clareza sobre onde buscar ajuda e quais serviços estão disponíveis no município.

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Situações que preocupam a rede

Durante a reunião também foram discutidas estratégias para enfrentar situações consideradas preocupantes pelos integrantes da rede, entre elas o aumento de registros de violência doméstica envolvendo militares do Exército.

Outro ponto abordado foi a atuação de algumas lideranças religiosas que, segundo os relatos apresentados durante o encontro, estariam oferecendo orientações inadequadas a mulheres vítimas de violência, incentivando a manutenção de relacionamentos marcados por agressões e outras formas de violência doméstica.

A preocupação da rede é garantir que as mulheres recebam informações corretas e sejam orientadas a buscar apoio especializado, preservando sua segurança e seus direitos.

A reunião reforçou a importância da atuação conjunta entre os diferentes órgãos e instituições que integram a Rede de Proteção. A articulação busca ampliar as ações de prevenção, qualificar o atendimento às vítimas e tornar mais rápida e efetiva a resposta diante de situações de violência contra a mulher em Alegrete.

Fotos: MP Alegrete