Exposição marca Dia Nacional do Bombeiro em Alegrete

Como parte das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro, ocorreu neste dia 2 de julho, sob a coordenação do sargento Cadona, uma exposição com as viaturas, materiais e equipamentos no calçadão Hélio Ricciardi, em Alegrete.

A realista simulação de incêndio em escola, mobilizou Bombeiros, alunos e professores

Na mostra, das 10h ao meio-dia, foi feita uma exposição dos materiais utilizados pelos bombeiros para resgate a vítimas em altura, presas em ferragens, combate a incêndio, atendimento, pré-hospitalar e salvamento de vítimas de afogamento, entre outros.

Os Bombeiros explicaram que a atividade teve o objetivo de aproximar a instituição da comunidade. Quem circulou pelo calçadão, na manhã de hoje, recebeu um guia prático do Corpo de Bombeiros com informações sobre medidas em caso de incêndio, uso de extintores e primeiros socorros.

As viaturas estacionadas chamaram a atenção do público, principalmente das crianças.

Simulacros de bombas em pontes do interior mobilizam BM, BOPE, Exército, GM e Bombeiros

A Semana de Prevenção a incêndio que é realizada no período que antecede o Dia do Bombeiro, profissionais dedicados a salvar vidas, encerra amanhã. A programação completa contou também com palestras em escolas da cidade, vistorias, um torneio society e o bombeiro por um dia.

Neste dia 2, é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro. Na ação estavam Sargentos Cadona e Guedes, além dos soldados Neto, Moura e Martins.